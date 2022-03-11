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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya birçok sıkıntı ile karşı karşıya geliyor

BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünya birçok sıkıntı ile karşı karşıya geliyor. 14,5 milyondan fazla insan sınırlardan göç ediyor ve bunun birçok sonucu ortaya çıkıyor." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 11.03.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya birçok sıkıntı ile karşı karşıya geliyor

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışına video mesaj gönderdi.

Guterres, forumun çok zorlu bir döneme denk geldiğini vurgulayarak, "Dünya birçok sıkıntı ile karşı karşıya geliyor. 14,5 milyondan fazla insan sınırlardan göç ediyor ve bunun birçok sonucu ortaya çıkıyor, yanlış hesaplamalara ve krizleri çoğaltmaya neden olabilecek savaşlara yol açabilir. Bunun tek çözümü diplomasi. BM Sözleşmesi'nin ruhunu oluşturan fikir ve nesiller boyunca onun sayesinde savaşlardan uzak kalabildik." dedi.

ADF'nin bu yılki başlığı olan "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasına değinen Guterres, "Bizim sözleşmemizin, bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında yazılmasında temel fikir diplomasinin daima ilk planda olmasıydı. Yani 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' bu yılın teması, öncelikle dönüp geriye bakmayı bize anlatıyor, bu da diplomatik çalışmaların mümkün olması için gerekli." ifadelerini kullandı.

Guterres, uluslararası hukuka, devletlerin özgürlüğüne ve ülkeler arası eşitliğe saygı gösterilmesinin gerektiğini vurgulayarak, diplomasinin canlı yaşayan bir süreç olduğunu kaydetti. Guterres şunları söyledi:

"'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' demek barışçıl çözümler için bitmeyen bir çaba göstermek anlamına geliyor. Her nerede bulunuyor olursa olsun hatta şiddetin ve zorlukların en ortasındayken bile bu bizim tek görevimiz ve bizim tek yükümlülüğümüzdür."

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