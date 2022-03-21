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Dünya

BM Genel Kurulunda Rusya'ya karşı yeni bir diplomatik izolasyon hazırlığı

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı oylamaya hazırlanıyor.

Betül Yürük   | 21.03.2022
BM Genel Kurulunda Rusya'ya karşı yeni bir diplomatik izolasyon hazırlığı

Birleşmiş Milletler

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 141 ülkenin destek verdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınayan kararın ardından, bu sefer de savaşın insani sonuçlarını ortaya koyan ikinci bir tasarıyı oylayacak.

Rusya'ya karşı baskıyı artıracak ve Moskova'nın diplomatik izolasyonu derinleştirecek yeni tasarının salı BM Genel Kurulunda oylanması bekleniyor.

AA muhabirinin ulaştığı tasarıda, Rusya'nın saldırılarının ''uluslararası toplumun Avrupa'da on yıllardır görmediği ölçekte insani sonuçları olduğuna'' dikkat çekiliyor.

Rusya'ya, saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini ''derhal ve koşulsuz'' bir şekilde Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısı yapılan tasarıda, Mariupol başta olmak üzere Rusya'nın yerleşim yerlerine, sivillere, gazetecilere, okul ve hastanelere yönelik saldırıları ve yerel yetkililerin kaçırılması kınanıyor.

Ukrayna'da giderek kötüleşen insani durumdan, sivil ölümlerinden ve insan hakları ihlallerinden derin endişe duyulan tasarıda, Ukrayna'ya daha fazla yardım ve ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi çağrısı yapılıyor.

BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı olmasa da siyasi ağırlığı bulunuyor ve söz konusu kararlar uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta, BM verilerine göre 10 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve bunların yaklaşık 3,5 milyonu komşu ülkelere gitti.

Savaşta en az 925 sivil hayatını kaybetti, 1496 sivil yaralandı.

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