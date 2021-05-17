Euro
10.12
Dolar
8.31
BIST 100
1,454.25
Altın
1,865.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolculardan Lukas Podolski, 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

Betül Yürük   | 17.05.2021
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak

Birleşmiş Milletler

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nijer ve Cezayir'in toplantı talebinin ardından BM Genel Kurulunu perşembe günü toplayacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.

BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar 'normal' hayata dönecek
Dünya genelinde 1 milyar 470 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı
Hindistan'da yerli Kovid-19 ilacı 2-DG tanıtıldı

Benzer haberler

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak