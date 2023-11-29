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Dünya

BM Genel Kurulu Başkanı, Gazze'deki "insani ara"nın tam ateşkese dönüşmesi gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, "Şiddet, daha fazla şiddete neden olur" diyerek Gazze'de tam ateşkesin gerekli olduğunu ifade etti.

Şerife Çetin  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
BM Genel Kurulu Başkanı, Gazze'deki "insani ara"nın tam ateşkese dönüşmesi gerektiğini söyledi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Francis, New York'taki BM binasında basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin sorununa ilişkin Francis, diplomaside her şeyin mümkün olduğunu, tarafların bir masa etrafında oturup konuşmaya başladığında sonucun ne olacağının bilinmeyeceğini söyledi.

Francis, "Geriye dönüp bakarsanız ben krizin başlangıcı 7 Ekim'den bu yana sürekli ateşkes çağrısında bulundum. Tam ateşkes lazım. Çünkü şiddet, daha fazla şiddete neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Şiddetin çözüm olmadığını, çözüm için siyasi angajmanın gerekli olduğunu kaydeden Francis, "Aynı zamanda BM'nin temel değerlerinden biri hayat kurtarmaktır. Çatışma olduğunda hayatlar tehlikeye girer. Şimdi görüyoruz ki çatışmanın sonucu, 15 bin kişinin 5 haftada canını feda etmesi oldu." diye konuştu.

Francis, bu durumun hiçbir şekilde sürdürülemez olduğunun ve çözüme hizmet etmediğinin altını çizerek "(Çatışmaya verilen insani) Aranın tam ateşkese dönmesini ve siyasi sürecin başlamasını istiyorum." vurgusunda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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