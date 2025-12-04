Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM: Gazze'de saldırılar sivil can kayıplarına, yerinden edilmelere ve yıkıma yol açmaya devam ediyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ateşkese rağmen Gazze'de hava saldırıları ve topçu ateşlerinin sürdüğünü, İsrail saldırılarının daha fazla sivil can kaybına, yerinden edilmeye ve yıkıma yol açtığına dair raporlar almaya devam ettiklerini söyledi.

Islam Doğru  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
BM: Gazze'de saldırılar sivil can kayıplarına, yerinden edilmelere ve yıkıma yol açmaya devam ediyor

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) çalışanlarına işaret eden Dujarric, "Meslektaşlarımız, (Gazze'de) hava saldırıları, topçu ateşi, silah sesleri ve diğer İsrail askeri operasyonlarının daha fazla sivil can kaybına, yerinden edilmeye ve yıkıma yol açtığına dair raporlar almaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, son günlerde, Gazze Şehri'nin doğusundaki mahallelerdeki saldırılar ve askeri araçların hareketi nedeniyle yüzlerce ailenin yerinden edildiğini aktardı.

BM ve ortaklarının, Gazze Şeridi genelinde, erişebildikleri her yerde insanlara yardım sağlamaya devam ettiğini dile getiren Dujarric, kış hazırlıkları çerçevesinde pazar gününden bu yana Gazze genelinde yaklaşık 4 bin 400 aileye çadır, branda, battaniye, kışlık giysi ve mutfak seti ulaştırıldığını belirtti.

"(Gazze'de) gördüğümüz şey, daha az ateşin olduğu bir durum"

Dujarric, AA muhabirinin, UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke'nin Cenevre'de AA'ya verdiği mülakata atıfta bulunarak "Gazze'yi savaş koşulları altında görüp görmedikleri" sorusuna, "Sanırım gördüğümüz şey, daha az ateşin olduğu bir durum." yanıtını verdi.

Gazze'nin ateşkesin ilanından önceki durumundan daha iyi olduğunu söyleyen Dujarric, "Ama biliyorsunuz, korkunç bir durumu, en hafif tabirle son derece zorlu bir durumla karşılaştırıyoruz." diye konuştu.

Laerke, Cenevre'de AA'ya verdiği mülakatta, Gazze'de ateşkes olduğunda silahların susması ve bombaların düşmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu gerçek bir ateşkes mi? Hayır, değil. Bombalar düşmeye ve ateşlenmeye devam ediyor. Yani hala aynı tam savaş koşulları altındayız." ifadelerini kullanmıştı.

"8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun nasıl tehdit olarak görülebileceğini anlamak zor"

AA muhabirinin, babaları engelli olduğu için Gazze'de yakacak odun aramaya çıkan 8 ve 10 yaşında iki kardeşin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili soruya karşılık da Dujarric, "En hafif tabirle korkunç." şeklinde konuştu.

Dujarric, "8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun nasıl tehdit olarak görülebileceğini anlamak zor ve bu konuda bir soruşturma başlatılması ve olanların hesabının sorulması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Babaları tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğu için Gazze'de yakacak odun aramaya çıkan Fadi Abu Assi (8) ve Jumaa Abu Assi (10) adlı iki kardeş, "Sarı Hat" denilen sınıra yaklaştıkları gerekçesiyle İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü.

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, iki kardeşi "terörist" ve "doğrudan tehdit" olarak niteleyerek öldürüldüklerini doğrulamıştı.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

