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İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze, bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetmenin eşiğinde olduklarını duyurdu.

Burak Dağ  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
BM: Gazze, bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Ankara

BM Cenevre Ofisinin resmi X hesabından paylaşılan videoda, Touma, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de çocukların durumuna ilişkin bilgi verdi.

İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana en az 600 bin çocuğun okula gidemediğini belirten Touma, pek çok okulun kapandığını, UNRWA okullarının ise sığınma yerlerine dönüştürüldüğünü kaydetti.

Touma, "Bu demek oluyor ki, eğer bu savaş devam ederse bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız." dedi.

Çocukların okuldan uzak kalma süresinin eğitimdeki kayıplarının telafisini zorlaştıracağının altını çizen Touma, son olarak çocuklar için ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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