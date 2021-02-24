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Dünya, Koronavirüs

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'ye daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze Direktörü Schmale, abluka altındaki bölge sakinleri için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla aşı sağlanması çağrısında bulundu.

Halime Afra Aksoy   | 24.02.2021
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'ye daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısı yaptı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı vurulan Matthias Schmale, burada yaptığı kısa açıklamada, bölge sakinlerini, yürütülen ulusal kampanya çerçevesinde aşı olmaya teşvik etti.

Schmale, İsrail, Filistin yönetimi ve uluslararası toplumdan, Gazze sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına daha fazla aşı tedarik etmek için çalışmalarını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, iki gün önce Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı kampanyasının başladığını duyurmuştu.

Bakanlık daha önce de Gazze'ye ulaşan tüm Kovid-19 aşılarının, Rus SputnikV aşısı olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de bugüne kadar salgın nedeniyle 546 kişi hayatını kaybetti, enfekte olan kişi sayısı da 55 bine yaklaştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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