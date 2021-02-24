BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'ye daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısı yaptı
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze Direktörü Schmale, abluka altındaki bölge sakinleri için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla aşı sağlanması çağrısında bulundu.
Gazze
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı vurulan Matthias Schmale, burada yaptığı kısa açıklamada, bölge sakinlerini, yürütülen ulusal kampanya çerçevesinde aşı olmaya teşvik etti.
Schmale, İsrail, Filistin yönetimi ve uluslararası toplumdan, Gazze sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına daha fazla aşı tedarik etmek için çalışmalarını istedi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, iki gün önce Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı kampanyasının başladığını duyurmuştu.
Bakanlık daha önce de Gazze'ye ulaşan tüm Kovid-19 aşılarının, Rus SputnikV aşısı olduğunu açıklamıştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de bugüne kadar salgın nedeniyle 546 kişi hayatını kaybetti, enfekte olan kişi sayısı da 55 bine yaklaştı.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.