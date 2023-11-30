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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Filistin'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'de hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria'daki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" ifade etti.

Şerife Çetin  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
BM, Filistin'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" bildirdi

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 203, Batı Şeria'da 224 saldırı düzenlendiğini açıkladı. BM'nin buna tepkisi nedir?" sorusunu yanıtladı.

DSÖ'nün söz konusu bilgileri sağlama görevi olduğuna işaret eden Dujarric, "Söz konusu saldırılarla ilgili endişemizi dile getirdik. Sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışmada kullanılmamalı." dedi.

Dujarric, çatışma sonlandıktan sonra tarafların "faaliyetlerinin hesabını vermesi" gerekeceğini dile getirdi.

Dujarric, "Peki sadece endişe mi duyuyorsunuz? Bundan öteye gidecek mi? Daha önce de bu konu gündeme geldi, Genel Sekreter (Antonio Guterres) diğer çatışmalarla karşılaştırıldığında, burada daha mı yumuşak bir dil kullanıyor? İsrail'den baskı mı hissediyorsunuz, o yüzden mi terminoloji seçiminde kendinizi sınırlıyorsunuz?" sorularına da "Genel Sekreter kullandığı terminoloji konusunda kendinden emin ve kullanmak istediği ifadeleri kullanıyor." karşılığını verdi.

BM'nin Gazze'ye ilişkin ifadelerine yönelik eleştiriler konusunda da Dujarric, "Kullandığımız ya da kullanmadığımız terminoloji için 360 dereceden eleştiriliyoruz." dedi.

"Kuzeye hala su erişimi sıkıntılı"

Gazze'deki genel duruma ilişkin bilgi veren Dujarric, çatışmalara verilen "insani ara"ya rağmen Gazze'nin kuzeyine su erişiminde hala hiçbir iyileşme olmadığını açıkladı.

Dujarric, yakıt eksikliği ve saldırıların verdiği zararlar nedeniyle su üretim tesislerinin de hala kapalı olduğunu ifade etti.

"Gazze'den gelen sayıların doğru olduğunu düşünüyoruz"

Gazze'deki can kaybı sayısının hala tartışma konusu olmasına ilişkin bir soruya cevaben Dujarric, BM'nin verileri Gazze Sağlık Bakanlığından aldığını anımsatarak, "Sayıların doğru olduğunu görüyoruz." dedi.

Dujarric, BM'nin daha önce de Gazze'de savaş ve çatışmaları takip ettiğini, mevcut durumun da daha önceki üzücü deneyimlerle uyuştuğunu söyledi.

BM'nin çatışmaya "insani ara"nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını, yine de yardım sevkiyatının zor olduğunu belirten Dujarric, BM'nin insani ateşkes çağrısı yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Dujarric, İsrail'in saldırıları tekrar başlatması halinde BM'nin hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine ise "Biz daha önce de yaptığımız gibi insani yardım sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bunu belki de dünyanın en zor koşullarında yapmaya çalışıyoruz. Tüm boyutlarıyla, çok nüfuslu alanda, ağır silahlarla çatışmanın sürdüğü koşullar bunlar. Ancak Gazze'deki çalışanlarımız insani yardım sağlama imkanlarını her zaman kullanmaya devam edecek. Daha fazla yardım sağlamak için mevcut durumun sürmesi, yani çatışma olmaması tercihimiz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen ara buluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım'da bir tarih belirtmeden "insani ara"nın uzatıldığını bildirirken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

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