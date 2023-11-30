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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki "insani ara"nın uzatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki “insani ara"nın bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu.

Ali Semerci, Turgut Alp Boyraz  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki "insani ara"nın uzatıldığını duyurdu

İstanbul

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “insani ara" kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “insani ara"nın bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani ara"nın uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

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