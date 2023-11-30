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Dünya

Soğuk Savaş Dönemi'nin ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, 100 yaşında öldü

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Melike Pala  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Soğuk Savaş Dönemi'nin ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, 100 yaşında öldü

Ankara

Kissinger'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada, eski Bakan'ın 100 yaşında Connecticut eyaletindeki evinde, yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kissinger, Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında dışişleri bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.

Dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararlarıyla bilinen Kissinger, özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında yaygın bir şekilde kınandı.

Kamboçya'ya atılanların çoğunun savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam eden misket bombaları olması, Kissinger'ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti.

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