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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Filistin Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de yaşamı imkansız hale getirdiğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazzeliler için bölgede yaşamayı imkansız hale getiren koşulları yarattığını belirtti.

Burak Dağ  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
BM Filistin Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de yaşamı imkansız hale getirdiğini belirtti

Ankara

Albanese, İsrailli Haaretz gazetesine Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki sivilleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bırakıp bırakmadığına ilişkin soruya "İsrail, Gazze'de yaşamı imkansız hale getiren koşulları yaratıyor." şeklinde yanıt veren Albanese, İsrail'in Gazze'de olup biten her şeyden haberdar olduğunu ifade etti.

1000 civarında Gazzeli çocuğa anestezi olmaksızın ampütasyon uygulandığını kaydeden Albanese, İsrailli yetkililerin anestezi için gerekli ilaçların Gazze'ye girmesine izin vermemesini sorguladı.

BM Raportörü Albanese, Gazze'deki durumu felaket olarak nitelendirerek İsrailli politikacıların, 7 Ekim'de yaşananlardan Gazze halkını sorumlu tuttuğunu ve itidali elden bıraktığını söyledi.

Albanese, çatışmaların durması durumunda dahi Gazze'yi rehabilite etmenin çok zor olacağını vurguladı.

Gazze nüfusunun yalnızca yüzde 8'i BM yardımlarına erişebiliyor

Gazze'deki nüfusun yalnızca yüzde 8'inin BM yardımlarına erişebildiğine dikkati çeken Albanese, bu durumun başlıca nedenleri arasında kuzeye erişimin olmaması ve İsrail'in "güvenli" ilan ettiği alanlar da dahil olmak üzere İsrail ordusunun ağır bombardımanı olduğunun altını çizdi.

Albanese, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle yardım yapılamadığını belirterek "Gazze mahvolmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin güneyinde Dünya Sağlık Örgütünün yürüttüğü anket çalışmasına değinen Albanese, bölgedeki Gazzelilerin yüzde 44'ünün görünürde belli düzeyde yardım ve gıdaya erişimleri olmasına rağmen ciddi derecede açlık yaşadıklarını beyan ettiklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgaliyle yaşanan gıda krizinin boyutlarını değerlendiren Albanese, "Tek kelimeyle hiç gıda yok. Afganistan ya da Yemen gibi dünyada açlığın eşiğinde olan başka vakalar da var ancak Gazze'deki sayılar daha yüksek." dedi.

Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi almak mümkün değil

BM Raportörü Albanese, Gazze'nin kuzeyinin tamamıyla İsrail ordusunca kontrol edilmesi ve kimsenin girişine izin verilmemesi nedeniyle bölgede yaşayan Filistinlilerin durumuna ilişkin güncel bilgi almanın mümkün olmadığını belirtti.

Kuzey bölgesinde çok daha fazla kişinin açlıkla karşı karşıya bulunmasının muhtemel olduğunun altını çizen Albanese, açlık düzeyinin "tahminlerin çok ötesinde" olduğuna işaret etti.

Albanese ayrıca 9 Kasım'dan bu yana Gazze’nin kuzeyinde işleyen hiçbir fırın olmadığını kaydetti.

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