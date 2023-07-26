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Dünya

BM: Depremden bu yana Türkiye'den Suriye'ye 170'e yakın yardım misyonu gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (BM), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana Suriye’nin kuzeybatısına 170’e yakın sınır ötesi insani yardım görevinin tamamlandığını duyurdu.

İslam Doğru  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
BM: Depremden bu yana Türkiye'den Suriye'ye 170'e yakın yardım misyonu gerçekleşti Fotoğraf: Ömer Alven/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Suriye'ye yönelik insani yardımlar hakkında bilgi verdi.

BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) bugün Öncüpınar (Bab al-Salam) kapısından iki düzenli misyon gerçekleştirdiğini belirten Dujarric, bu kapsamda çocuk hastanesi ve çeşitli sağlık tesislerine teknik malzemelerin sağlandığını kaydetti.

Dujarric, "BM, şubattaki depremlerden bu yana Türkiye'nin güneyinden Suriye’nin kuzeybatısına 170’e yakın sınır ötesi misyon gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Öncüpınar yoluyla ek personel ve kamyon hareketliliğinin planladığını ifade eden Dujarric, BM'nin bölgedeki faaliyetleri ve pozisyonu hakkında Suriye yönetimi ile temasların devam ettiğini söyledi.

Suriye yönetiminin, BM insani yardım kurumlarına 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelere yardım ulaştırması için Türkiye ile olan sınır geçiş noktaları Öncüpınar (Bab Al Salam) ve Çobanbey'in (Al Rai) 13 Ağustos 2023’e kadar kullanımına izin verdiği açıklanmıştı.

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