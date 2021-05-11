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Dünya

BM: DEAŞ'ın Irak'ta Ezidilere karşı işlediği suçlar soykırım teşkil ediyor

Birleşmiş Milletler, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta Ezidilere karşı işlediği suçların "soykırım" teşkil ettiğini açıkladı.

Betül Yürük   | 11.05.2021
BM: DEAŞ'ın Irak'ta Ezidilere karşı işlediği suçlar soykırım teşkil ediyor

New York

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçları soruşturan BM heyeti başkanı Karim Khan, BM Güvenlik Konseyine 6. raporunu sundu.

Tanıklıklar, toplu mezarlardan alınan adli kanıtlar ve DEAŞ'a ait hard disklerden edinilen dijital verilerle "dağ" kadar kanıt topladıklarını belirten Khan, soruşturma heyetinin DEAŞ'ın Irak'ın Sincar bölgesinde Ezidilere karşı "soykırım" işlediğine dair "net" ve "tatmin edici" kanıtlara ulaşıldığını söyledi.

Khan, "DEAŞ'ın Ezidileri fiziksel ve biyolojik yok etme niyeti ültimatomunda bariz ortada. Ezidi toplumunun tüm üyelerine acımazsızca uygulanıyor, ya din değiştirecekler ya da ölecekler." dedi.

Binlerce Ezidinin DEAŞ'ın bu ültimatomunun ardından toplu infaz edildiğini ve kaçmaya çalışırken vurulduğunu belirten Khan, binlerce kişinin köle olarak kullanıldığını ve kadınların toplu tecavüze ve dayanılmaz cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

BM ekibi, şimdiye kadar Ezidilere karşı "soykırım" şuçu işleyen bin 444 DEAŞ mensubu tespit etti.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar bölgesine saldırmış, çok sayıda Ezidiyi öldürmüş, kadın ve kız çocuklarını alıkoymuştu.

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