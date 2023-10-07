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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen çocuk sayısı 3 katına çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen çocuk sayısının 3 katına çıktığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
BM: Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen çocuk sayısı 3 katına çıktı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da her hafta ortalama 4 çocuğun öldürüldüğünü kaydetti.

Dujarric, ortalamanın, 2023'ün ilk 9 ayına göre, 7 Ekim 2023'ün ardından 3 kat arttığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da çocukların yükün büyük bir kısmını üstlendiğini ifade eden Dujarric, "Yerleşimci şiddeti de çocukları yerinden etmeye devam ediyor. Yerleşimci şiddeti nedeniyle yerinden edilen 1700 kişinin yarısı çocuklardan oluşuyor." bilgisini paylaştı.

Stephane Dujarric, durumun eğitimi de etkilediğini belirterek, Ekim 2023-Mayıs 2024 döneminde bu bölgede 13 bin öğrencinin okula gidemediğini kaydetti.

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