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Kraliçe Elizabeth'in ölümü dolayısıyla Londra’da top atışı gerçekleşiyor.
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Dünya

BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve NATO kuruluşlarında bayraklar, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yarıya indirildi.

Ömer Faruk Yıldız, Ömer Tuğrul Çam   | 09.09.2022
BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız - AA

Cenevre

BM Cenevre Ofisi'nin girişindeki BM bayrağının sabah saatlerinde yarıya indirildiği görüldü.

Brüksel'de bulunan AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun önündeki bayraklar da yas nedeniyle yarıya indirildi.

Kraliçe'nin ölümü nedeniyle NATO karargahının önünde bulunan 30 müttefik ülkenin bayrakları da yarıya indirildi.

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