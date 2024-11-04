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Dünya

BM: 2021'den bu yana Afganistan'a yaklaşık 6,7 milyar dolar yardım sağlandı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2021'den bu yana Afganistan'a yaklaşık 6,7 milyar dolarlık insani yardım yapıldığını bildirdi.

Sercan İrkin, Dilara Karataş  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
BM: 2021'den bu yana Afganistan'a yaklaşık 6,7 milyar dolar yardım sağlandı

İstanbul

OCHA, 2021-2024 döneminde Afganistan'a yapılan insani yardımlara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetimi ele almasından bu yana Afganistan'a yaklaşık 6,7 milyar dolarlık insani yardım yapıldığı ve 2023'te bu yardımların 29 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırıldığı belirtildi.

Yapılan insani yardımlar sayesinde ülkedeki kıtlığın önlendiği, su kaynaklı hastalıkların yayılmasının kontrol altına alındığı ve sağlık hizmetlerinin genişletildiği kaydedilen raporda, bazı arazilerin de konut, tarım ve eğitim gibi alanlarda kullanıma açıldığı aktarıldı.

Raporda, ülkenin doğal afet ve iklim değişikliği gibi tehditlere karşı hazırlıksız olmasının, yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına veya mevcut ihtiyaçların kötüleşmesine neden olduğu ifade edildi.

Afganistan'da yardıma ihtiyacı olan kişi sayısındaki artışın ekonomik gerileme ve artan gıda güvensizliği gibi nedenlere bağlandığı vurgulanan raporda, ülkenin son 30 yılın en ciddi kuraklığını yaşadığına işaret edildi.

Raporda, uluslararası yardımların sağlanması için Taliban yönetimi ile doğrudan iletişim kurulmadığına dikkat çekilerek, insani yardım merkezlerinin, Taliban yönetimi ile stratejik diyaloglar geliştirilmesinde birincil köprü olarak hizmet sağladıkları belirtildi.

- Taliban, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girdi

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını takiben 2021 yazında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti.

Buna paralel ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı terk etmesi hızlanmış ve Taliban da 15 Ağustos sabahı başkent Kabil'e girmişti.

Bunun üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban, Afganistan'da hakimiyetini sağlamıştı.

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