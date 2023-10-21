Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,609.00
BTC/USDT
29,637.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken, (Hamas tarafından) rehin tutulan her bir kişinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" bildirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Blinken, (Hamas tarafından) rehin tutulan her bir kişinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi

Ankara

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, serbest bırakılan 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" belirten Blinken, ABD Büyükelçiliğinden bir ekibin yakında onlarla görüşeceğini aktardı.

Blinken, "Ancak hala haber alınamayan 10 Amerikalı var. Bunlardan bazılarının Gazze'de tutulan tahmini 200 rehine ile birlikte Hamas tarafından rehin tutulduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Rehin tutulan her bir kişinin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Blinken, "Başkan (Joe Biden) tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağını açıkça ifade etti." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 kişi hastanelere başvurdu
Dışişleri Bakanı Fidan: İslam dünyası, diplomatik platformlarla insanlığı bu sarmaldan çıkartıcı bir görev oynayabilir
İstanbul'da kadınlardan Filistin'e destek için oturma eylemi
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Blinken, (Hamas tarafından) rehin tutulan her bir kişinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi

Blinken, (Hamas tarafından) rehin tutulan her bir kişinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi

Gazze'deki hükümet: İkinci hastane katliamı yaşanmasın

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki sağlık sistemi çökme tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail güçlerinin Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na baskını geride büyük yıkım bıraktı

İsrail güçlerinin Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na baskını geride büyük yıkım bıraktı
ABD'de cuma namazı sonrası Filistin'e destek gösterileri yapıldı

ABD'de cuma namazı sonrası Filistin'e destek gösterileri yapıldı
İsrail'in Gazze'ye günlerdir düzenlediği saldırılarda 9 cami tamamen yıkıldı

İsrail'in Gazze'ye günlerdir düzenlediği saldırılarda 9 cami tamamen yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet