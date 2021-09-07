Blinken Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan'dan bazı tahliye uçuşlarının geçerli seyahat belgesi olmayan yolculardan dolayı engellendiğini ancak Taliban tarafından "rehin alma durumunun" söz konusu olmadığını söyledi.
Washington
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulundu.
Blinken, Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmaya çalışan uçakların havalanmasına izin vermediği ve insanları orada rehin tuttuğu iddialarına ilişkin bir soruya, herhangi bir "rehine türü" durumdan haberdar olmadığı şeklinde yanıt verdi.
Blinken, "Taliban'ın, elinde geçerli bir belgeye sahip olanların çıkışını reddetmediğini anlıyorum ancak geçerli belgeleri olmayanların bu noktada ayrılamayacağını söylediler. Bütün bu insanlar bir araya toplandığından, bu, uçakların kalkmasına izin verilmediği anlamına geliyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.