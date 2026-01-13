Dolar
43.15
Euro
50.31
Altın
4,590.25
ETH/USDT
3,192.10
BTC/USDT
93,572.00
BIST 100
12,385.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında Kongre'de ifade vermeye gitmeyecek

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton ve eşi, fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyeceklerini açıkladı.

Hakan Çopur  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında Kongre'de ifade vermeye gitmeyecek

Washington

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kendi adlarının da geçtiği Epstein soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Clinton çifti, Epstein davasına ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturmada kendilerine gönderilen celbe uymayacaklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin gönderdiği ifade celbini "kendilerini hapse götürmeyi amaçlayan bir belge" olarak tanımlayan Clinton çifti, bu sebeple ifade vermeye gitmeyeceklerini bildirdi.

Bill ve Hillary Clinton, Cumhuriyetçi milletvekillerinin kendilerine karşı "Kongre'ye itaatsizlik davası" hazırlaması üzerine, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki komitenin girişimlerinin yasal olarak tamamen geçersiz olduğunu savundu.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer ise Clinton çiftinin ifade vermeye gelmemesine karşın "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı
Bazı illerde okullar yarın tatil edildi
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
TİKA'dan Senegal'in Touba kentindeki halk sağlığı merkezine acil servis desteği
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Grönland Başbakanı Nielsen: "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz"

Grönland Başbakanı Nielsen: "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz"

Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında Kongre'de ifade vermeye gitmeyecek

ABD yönetimi, binlerce Somalilinin geçici göçmen statüsünü sona erdiriyor

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

Trump, İran'daki protestoculara "Devam edin, yardım yolda" mesajı verdi

Trump, İran'daki protestoculara "Devam edin, yardım yolda" mesajı verdi
ABD'de enflasyon geçen ay beklentilere paralel gerçekleşti

ABD'de enflasyon geçen ay beklentilere paralel gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet