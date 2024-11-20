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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesini onayladığı iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesine onay verdiği öne sürüldü.

Nuri Aydın  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesini onayladığı iddia edildi

İstanbul

The Washington Post gazetesine konuşan, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın özellikle doğu hattında ilerleme kaydetmesinin ardından Biden'ın, Kiev'in savunmasını güçlendirmek için bazı adımlar atmaya karar verdiğini iddia etti.

Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarının yeniden Kiev güçlerinin hakimiyetine geçmesini engellemek için mayınladığı bilinirken Ukrayna da Rusya'nın ilerleyişini durdurmak için cephe hattında bazı bölgelere mayın yerleştirmek istiyor.

Biden yönetiminin son haftalarda Ukrayna'nın cephe hatlarına yönelik Rus saldırılarından derin endişe duyduğunu aktaran yetkililer, Rus güçlerinin ilerlemesinin yavaşlatılmasını acil bir ihtiyaç olarak gördüğünü belirtti.

Bir yetkili, "Rusya, kayıplarına bakmaksızın doğudaki Ukrayna hatlarına saldırıyor yani Ukraynalılar açıkça kayıplar veriyor ve daha fazla kasaba ve şehir, düşme riski altında. Bu mayınlar tam olarak bununla mücadele etmek için özel olarak yapıldı." ifadelerini kullandı.

Biden'ın Ukrayna'ya verilmesini onayladığı mayın türünün pil gücünün azalmasıyla günler veya haftalar gibi kısa sürede etkisiz hale gelebilen tipte olduğu için sivillere karşı tehlikeyi azalttığını kaydeden yetkililer, Ukrayna'nın da mayınları yoğun nüfuslu bölgelere yerleştirmeme sözünü verdiğini ileri sürdü.

Diğer bir ABD'li yetkili ise yeni mayınların kullanımının, Ukrayna topraklarıyla sınırlı olacağını ve doğu Ukrayna'ya odaklanılmasının beklendiğini aktardı.

Gazeteye konuşan bir Ukraynalı yetkili ise bu mayınların yaygın şekilde yerleştirilmesiyle gelebilecek potansiyel risklere rağmen bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak "Rusya zaten bunları kullanıyor." dedi.

İnsan hakları örgütlerinden ABD'nin Ukrayna'ya mayın verme kararına tepki

ABD ve Rusya, antipersonel kara mayınlarının konuşlandırılmasını ve transferini yasaklayan Mayın Yasağı Anlaşması olarak da bilinen Ottawa Sözleşmesi'nin tarafları arasında yer almazken insan hakları örgütleri, ABD'nin Ukrayna'ya bu mayınları verme kararına tepki gösterdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Kriz, Çatışma ve Silahlar Bölümü Müdür Yardımcısı Mary Wareham, ABD'nin Ukrayna'ya karşı bu adımını "şoke edici ve yıkıcı bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Wareham, uzun süre kalıcı olmayan mayınların bile siviller için risk taşıdığına, karmaşık temizleme çalışmaları gerektirdiğine ve her zaman güvenilir şekilde devre dışı bırakılmadığına dikkati çekti.

ABD'nin 2022 itibarıyla yaklaşık 3 milyon antipersonel kara mayını stokunun bulunduğu ifade ediliyor.

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