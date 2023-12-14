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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden yönetimi çalışanları, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu

İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Hakan Çopur  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Biden yönetimi çalışanları, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu

Washington DC

Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray'ın önünde toplanan ve Biden yönetiminin çeşitli yönetici kademelerinde görev yapan farklı dinlere mensup kişiler, Biden yönetimine, Gazze'de ateşkes için devreye girmesi için çağrı yaptı.

Üzerinde "Başkan Biden, sizin kendi çalışanlarınız ateşkes talep ediyor" yazılı pankart taşıyan isimler, yaktıkları mumlarla İngilizce "ateşkes" (ceasefire) yazısını zemine yazdılar.

Biden yönetimi çalışanları, yaptıkları yazılı açıklamada, "Geçici ateşkes 13 gün önce sona erdi ve biz Gazze'deki Filistinli sivillerin bombalanmasının, öldürülmelerinin ve zorla göç ettirilmelerinin aynen devam ettiğini görmekten dehşete düşmüş durumdayız." ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul tarafından okunan açıklamada, geçici ateşkesin asla yeterli olmadığı, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına verdiği orantısız karşılığın kabul edilemez olduğu ve 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği belirtildi.

Daha sonra kalabalık, 1 Aralık'tan bu yana Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yüksek sesle okudu ve ölenlerin anısına yere güller bıraktı.

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