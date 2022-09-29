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Dünya

Biden, Ukrayna'da düzenlenen referandumların "tamamen düzmece" olduğunu söyledi

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumların "tamamen düzmece" olduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki iddialarını hiçbir zaman tanımayacaklarını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 29.09.2022
Biden, Ukrayna'da düzenlenen referandumların "tamamen düzmece" olduğunu söyledi Fotoğraf: Nathan Posner - AA

Washington

Joe Biden, katıldığı ABD-Pasifik Adası Ülkeleri Zirvesi kapsamındaki konuşmasında, Ukrayna'da düzenlenen referandumlara ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, Rusya-Ukrayna savaşında da her zaman Ukrayna'nın yanında olacaklarını belirtti.

Biden, "ABD hiçbir zaman egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir. Bu sözde referandum tamamen düzmecedir. Referandumun sonuçları, Moskova'da tasarlanmıştır. Ukrayna halkının gerçek iradesini, her gün ülkelerinin bağımsızlığı için canlarını feda etmelerine bakarak görebiliriz." dedi.

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için düzenlediği referandumlar

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıklamıştı.

Referandumun düzenlenmesine Avrupa Birliğinin (AB) tepkisi sert olmuş, Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edilmişti.

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