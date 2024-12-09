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Dünya

Biden: "(Suriye'deki kayıp Amerikalı gazeteci) "Tice'ı ülkeye geri getirebileceğimizi düşünüyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden, 2012'de Suriye'nin başkenti Şam'da kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ı ülkeye getirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Sercan İrkin  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Biden: "(Suriye'deki kayıp Amerikalı gazeteci) "Tice'ı ülkeye geri getirebileceğimizi düşünüyoruz"

istanbul

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, 12 yıldan uzun süredir Şam'da tutuklu olduğu düşünülen Tice'a ilişkin soruları yanıtladı.

Biden, henüz net bir kanıt olmasa da Amerikalı gazetecinin hayatta olduğuna inandıklarını belirterek, "Tice'ı ülkeye geri getirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Öncelikli hedeflerinin, Tice'ın bulunduğu yerin belirlenmesi olduğunu kaydeden Biden, "Tice'ı ailesine kavuşturmaya yönelik kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan yazılı açıklamada da, Tice'ın "güvenli şekilde bulunmasını, kurtarılmasını ve ülkeye getirilmesini" sağlayacak bilgiler için teklif edilen 1 milyon dolar değerindeki ödülün geçerliliğini koruduğu duyuruldu.

Kaçırılan Amerikalı gazeteci Tice'ın annesi Debra Tice, 7 Aralık'ta güvenilir kaynaklardan oğlunun hayatta olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, oğlunun kurtarılması için Beyaz Saray'dan bir kez daha yardım istemişti.

ABD Başkanı Joe Biden da ağustos ayında yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve diğer ilgili yerlere Tice'ın bulunması ve serbest bırakılması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.

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