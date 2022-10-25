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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden: Rusya taktik nükleer silah kullanırsa bu inanılmaz ciddi bir hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanması durumunda bunun çok ciddi bir hata olacağı uyarısında bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 25.10.2022
Biden: Rusya taktik nükleer silah kullanırsa bu inanılmaz ciddi bir hata olur

Washington

Joe Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin, "Rusya, Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağını öne sürüyor. Bunun Rusya'nın yanıltma operasyonu için bir hazırlık olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Biden, "Rusya, taktik nükleer silah kullanırsa bu inanılmaz ciddi bir hata olur. Size şu anda bunun bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bunu bilmiyorum. Ama bu (nükleer kullanması), çok çok ciddi bir hata olur." cevabını verdi.

Biden, Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın temyiz başvurusunun reddedilmesine ilişkin de "Brittney ve diğer tutukluların serbest kalması için Rus makamlarıyla sürekli temas halindeyiz. Görüşmelerimiz çok olumlu değil ama çabaları bırakmıyoruz." yorumunu yaptı.

Rusya'nın "kirli bomba" iddiası

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.

Rusya'nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.​​​​​​​

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