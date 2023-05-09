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Dünya

Biden, Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Avustralya ziyareti kapsamında Papua Yeni Gine'ye uğrayarak bir Pasifik Adası ülkesini ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacak.

Tuğçenur Akgün  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Biden, Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacak

New York

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nden, 24 Mayıs'ta Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Liderler Zirvesi'ne (Quad) geçerken Papua Yeni Gine'ye "tarihi" bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Biden'ın burada Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ve diğer Pasifik Adası liderleriyle bir araya geleceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele, deniz kaynaklarının korunması, ekonomik büyüme ve bölge ve ABD için önemli olan zorluklar karşısında işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele alacağını bildirdi.

Jean-Pierre, "Bir Pasifik ülkesi olarak ABD'nin Pasifik Adaları ile derin tarihi ve halklar arası bağları bulunuyor ve görevdeki bir ABD Başkanı'nın ilk kez bir Pasifik Adası ülkesini ziyaret edeceği bu ziyaret, bu kritik ortaklığı daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

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