Biden, Kongreyi eylüldeki anlaşmayı onaylayarak olası demir yolu grevini durdurmaya çağırdı
ABD Başkanı Joe Biden, ülke çapında yeni bir grevin önüne geçmek için Kongreye demir yolu şirketleri ile 8 sendika arasında eylülde varılan anlaşmayı diğer 4 sendika için de yapması çağrısında bulundu.
Ankara
Biden, sektör temsilcilerinin, Kongre liderlerine demir yolu şirketleriyle herhangi bir anlaşmazlık durumunda sektörün duracağı ve bunun ekonomik olarak yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dair mektup göndermelerinin ardından Kongre üyelerini harekete geçmeye davet etti.
8 sendika ve demir yolu şirketleri arasında eylülde varılan anlaşmanın tüm sendikalar tarafından kabul edilmemesi halinde ekonomik sonuçların ağır olabileceğini vurgulayan Biden, Kongre üyelerine hitaben, "Açıkçası demir yolunun kapanması ekonomimizi mahveder. Demir yolu nakliyesi olmadan çok sayıda ABD endüstrisi kapanır." uyarısında bulundu.
Biden, kendisinin işçi yanlısı bir başkan olduğunu ancak grevin ekonomik sonuçlarının milyonlarca kişiyi etkileyebileceğini, bu yüzden eylülde varılan mutabakata benzer bir anlaşma yapılması gerektiğini kaydetti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, yaptığı açıklamada, eylülde varılan anlaşma şartlarını değiştiremeyeceklerine işaret ederek "Anlaşma için olması gereken yasal süreçlerin baypas edilmesine karşı isteksiziz ama ülke çapında yıkıcı bir greve engel olmak için harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Pelosi, söz konusu anlaşmanın Temsilciler Meclisinde bu hafta görüşülebileceğini belirtti.
Sendikalardan 8'i anlaşmayı kabul ederken, 4'ü reddetmişti
Anlaşmayı reddeden 4 sendika, taleplerinin kabul edilmesi için 9 Aralık'a kadar süre tanıyıp aksi halde greve gidecekleri uyarısından bulunurken, anlaşmanın Biden tarafından onaylanması ise 4 sendikanın taleplerinin sonu anlamına geliyor.
Demir yolu şirketleriyle görüşen sendikalardan 8'i anlaşmayı kabul etmiş, 4'ü reddetmişti. Söz konusu sendikalar, işçilerin özlük haklarının daha fazla iyileştirilmesi talebinde bulunmuş, şirketler ise bunu reddetmişti.
Eylüldeki anlaşmaya dair Biden, yaklaşık 60 bin işçiyi ilgilendiren yeni anlaşmanın demir yolu çalışanlarının maaş ve çalışma koşullarını iyileştirdiğine işaret etmişti.
Amerikan Demir Yolları Birliği, 5 yıllık yeni anlaşmayla işçilere yüzde 24 maaş zammı ve kişi başı en az 5'er bin dolarlık ek ödeme yapılacağını duyurmuştu.
İşçiler, yeni anlaşmayla hastalık durumunda tedavileri için ücretsiz izin alabilme hakkına da kavuştu.
ABD'de nakliyenin önemli bir kısmı demir yoluyla gerçekleştirilirken, sendikaların greve gitmesi halinde günde yaklaşık 2 milyar dolarlık kayıp meydana geleceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.