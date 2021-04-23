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Dünya

Biden ilk yurt dışı ziyaretini haziranda İngiltere ve Belçika'ya yapacak

ABD Başkanı Biden, 11-13 Haziran'da İngiltere'deki G7 zirvesine, 14 Haziran'da da Belçika'daki NATO zirvesine katılacak.

Dildar Baykan   | 23.04.2021
Biden ilk yurt dışı ziyaretini haziranda İngiltere ve Belçika'ya yapacak

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı ziyaretini haziran ayında İngiltere ve Belçika'ya gerçekleştirecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yazılı açıklamasında, 20 Ocak 2021'de göreve başlayan Biden'ın ilk yurt dışı ziyareti kapsamında 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall bölgesinde düzenlenecek G7 Liderler zirvesine katılacağını belirtti.

Psaki, "Biden burada, çok taraflılığa bağlılığına, kamu sağlığı konusunda ABD'nin politika önceliklerine, ekonomik iyileşmeye, iklim değişikliğiyle mücadeleye karşı taahhütlerine değinecek. Ayrıca, önemli demokrasiler arasındaki dayanışma ve ortak değerlere de temas edecek." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın İngiltere ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil G7 liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Biden'ın İngiltere'nin ardından 14 Haziran'daki NATO zirvesi için Brüksel'e geçeceğini belirten Psaki, "Biden, ABD'nin NATO'ya, transatlantik güvenliğe ve ortak savunma faaliyetlerine taahhüdünü bir kez daha teyit edecek." bilgisini paylaştı.

Psaki, Biden'ın Brüksel'de ABD-AB zirvesine de katılacağını ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

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