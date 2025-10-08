Güney Kıbrıs Rum Yönetimi NATO'ya üyelik için hazırlık yapıyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, NATO ile çeşitli konularda temas halinde olduklarını belirterek gelecekte üyelik başvurusunda bulunacaklarını kaydetti.
Lefkoşa
Rum basınında çıkan haberlere göre, Rum Lider Hristodulidis, ABD ve NATO ile çeşitli alanlarda işbirliği yaptıklarını vurgulayarak, "Eğer yapabilseydim, yarın sabah Kıbrıs'ın (GKRY) NATO'ya katılması için başvuruda bulunurdum." ifadesini kullandı.
GKRY'nin NATO üyeliği istediğini aktaran Hristodulidis, üyelik konusunda "hayır" cevabı almamak için uygun zamanı beklediklerini bildirdi.
Hristodulidis, "NATO Genel Sekreteri ile temaslarımız var. Böylece siyasi hazırlıklar ve siyasi veriler hazır olduğunda NATO üyeliği talebinde bulunabiliriz." açıklamasında bulundu.