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Dünya

Biden, G7 ve NATO zirveleri için Almanya ve İspanya'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 25-28 Haziran'da Almanya'daki G7 Liderler Zirvesi'ne ve İspanya'daki NATO Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 08.06.2022
Biden, G7 ve NATO zirveleri için Almanya ve İspanya'yı ziyaret edecek

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 25 Haziran'da Almanya'nın güneyindeki Schloss Elmau'a gidecek." ifadesine yer verdi.

Söz konusu zirvede, G7'nin Ukrayna'ya desteğinin yanı sıra ekonomik ve demokratik dayanıklılık, iklim değişikliği, kalkınma, küresel sağlık güvenliğinin ele alınacağını aktaran Jean-Pierre, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan gıda ve enerji krizinin de zirvenin önemli başlıklarından olacağını bildirdi.

Jean-Pierre, "28 Haziran'da Biden 2022 NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e seyahat edecek." ifadesini kulandı.

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