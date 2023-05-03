Dolar
19.48
Euro
21.52
Altın
2,026.17
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,485.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Rusya ve Suriye'de alıkonulan gazetecileri andı

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, gazeteci Evan Gerşkoviç ve 2012'den bu yana Suriye'de rehin tutulan Austin Tice'ı düşündüğünü belirterek, "Hiçbir aile, onların ailelerinin katlandığı acıya katlanmak zorunda kalmamalı." dedi.

Tuğçenur Akgün  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Rusya ve Suriye'de alıkonulan gazetecileri andı

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Evan Gerşkoviç ve 2012'den bu yana Suriye'de rehin tutulan gazeteci Austin Tice'ı düşündüğünü belirterek, "Hiçbir aile, onların ailelerinin katlandığı acıya katlanmak zorunda kalmamalı." dedi.

Biden, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Özgür basının önemine değinen Biden, Rusya'da tutuklu Amerikan vatandaşı muhabir Evan Gerşkoviç ve 2012'den bu yana Suriye'de alıkonulan Amerikan gazeteci Austin Tice'ı andı.

Biden, "Bugün yoğun bir şekilde Evan Gerşkoviç ve Austin Tice'ı düşünüyorum. Hiçbir aile, onların ailelerinin katlandığı acıya katlanmak zorunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında gazetecilerin maruz kaldıkları zorluklara işaret eden Biden, gazetecilere kendilerini savunma imkanı sağlamak üzere oluşturulması hedeflenen mali kaynak için ortaklarıyla çalıştıklarını bildirdi.

Biden, küresel bilgi bütünlüğünü güçlendirmek ve gazetecilerin işlerini güvenli şekilde yapmalarına yardımcı olacak bir teşvik inisiyatifine de finansman sağladıklarını aktardı.

Dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere destek mesajı ileten Biden, demokrasiler için gerekli olan basın özgürlüğünü desteklemeye devam etmenin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin uzay yolcusu Gezeravcı'nın ailesi, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler Rize" paylaşımı
İZDENİZ AŞ'de toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılamamasına, gemi düdükleriyle tepki
İstanbul Güvenlik Forumu, "Balkanlar'a Yeni Bakış Açısı" başlıklı oturumla sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zigana Tüneli bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacak

Benzer haberler

Blinken, Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını bildirdi

Blinken, Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını bildirdi

Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Rusya ve Suriye'de alıkonulan gazetecileri andı

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 27 hava aracı ve 7 gemi tespit edildi

ABD: İran, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu

ABD: İran, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu
İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak
ABD yetkilileri, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım gönderileceğini bildirdi

ABD yetkilileri, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım gönderileceğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet