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Dünya

Biden, ABD'nin, Pasifik bölgesinin geleceği için "hayati" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Pasifik bölgesinin geleceği için "hayati" olduğunu söyledi.

Nuri Aydın  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Biden, ABD'nin, Pasifik bölgesinin geleceği için "hayati" olduğunu belirtti

Washington

San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde konuşan Biden, ABD'nin Pasifik'teki varlığının büyümeyi artırmak, açık ticareti sağlamak ve milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtarmak için yararlı olduğunu vurguladı.

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, ülkesinin Pasifik'teki varlık sebebini muhatabına da açıkladığına işaret ederek, "Çünkü biz Pasifik halkıyız ve bizim sayemizde bölgede, büyümenize imkan tanıyan, barış ve güvenlik var. Şi de farklı görüşte değildi." dedi.

"On yıllardır ABD'nin bölgeye olan bağlığının sıçrama tahtası olduğu" değerlendirmesinde bulunan Biden "Bu, büyümeyi, açık ticareti sağladı ve milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtardı." dedi.

Biden, ABD'nin APEC ülkeleriyle derin ilişkileri bulunduğunu vurgulayarak, ülkesinin, Pasifik'in geleceği için "hayati" olduğunu ifade etti.

ABD ihracatının yüzde 60'tan fazlasının APEC ülkelerine olduğu bilgisini paylaşan Biden, Amerikan şirketlerinin ise bölge ülkelerindeki doğrudan yabancı yatırımlarda en büyük paya sahip olduğunu söyledi.


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