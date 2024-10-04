Dolar
34.25
Euro
37.83
Altın
2,656.22
ETH/USDT
2,352.80
BTC/USDT
60,853.00
BIST 100
8,898.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyrut’ta biri büyük çok sayıda patlama meydana geldi

İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı.

Faruk Hanedar  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Beyrut’ta biri büyük çok sayıda patlama meydana geldi

İstanbul

İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 37 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

ABD, Nasrallah'ın öldürülmeden önce ateşkesi kabul ettiğinin kendilerine iletilmediğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'in, "Nasrallah'ın, öldürülmeden önce bir ateşkes planını kabul ettiğine" dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Miller, "Eğer bu doğruysa, bize hiçbir şekilde iletilmedi." dedi.

Miller, "Bunu kabul edip etmediğini ve Lübnan'ın içindeki birine söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Açıkçası, bunun bizim haberimiz olmayan bir şey olması mümkün." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'la ateşkesle ilgili tekliflerini iletmek için birkaç görüşme yaptıklarını belirten Miller, "Sanırım tüm taraflar ileri süreceğimiz tekliflerin gayet farkındaydı. Ancak bu görüşmelerde hiçbir zaman Hizbullah'ın bunu kabul ettiğine veya kabul edeceğine ya da Nasrallah'ın kendisinin bunu kabul ettiğine dair bir mesaj almadık." diye konuştu.

Lübnanlı Bakan Buhabib, ABD'de yayın yapan PBS televizyon kanalında katıldığı bir programda, Nasrallah'ın, öldürülmeden önce ateşkesi kabul ettiğini, ABD ve Fransa'nın da kendilerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi onayladığını ilettiğini belirtmişti.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

"Sivil zararı azaltmak için önlem almaları gerekir"

Sözcü Miller, İsrail'in Lübnan'a karşı "tam ölçekli bir savaş" niyetinde olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta, İsrail'in saldırılarının Hizbullah yetkililerini ve üyelerini hedef almakla sınırlı olduğunu söyledi.

Miller, İsraillilerin son bir kaç gündür yaptıklarının, "kendilerine saldıran bir terör örgütü olan Hizbullah'ı hedef almanın dışında bir şey olmadığını" savundu.

​​​​​​​"Biz nihayetinde bir ateşkes ve diplomatik bir çözüm görmek istiyoruz" diye konuşan Miller, "En azından bu noktada, sınırlı saldırıların Hizbullah'ı sınırdan geri püskürtmeye çalışmasının uygun olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Miller, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde sivil binaları hedef alması konusunda ise, "Sivil zararı azaltmak için önlem almaları gerekir. Tıpkı başka yerlerde olduğu gibi Lübnan'da da uluslararası insancıl hukuk uyarınca bunu yapmak zorundalar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Yerlikaya'dan Tuzla'daki polise silahlı saldırı olayına ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya, "Türk Devletleri İşbirliği Günü" resepsiyonunda konuştu
DMM, "MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına bütçesinden para aktardı" iddiasını yalanladı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barıştan yana olan irademizi insanlık yararına teknolojiler geliştirme şeklinde de sürdüreceğiz

Benzer haberler

Beyrut’ta biri büyük çok sayıda patlama meydana geldi

Beyrut’ta biri büyük çok sayıda patlama meydana geldi

Boris Johnson, Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu belirtti

İsrail'in Batı Şeria'da bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti

BM raportörleri: FIFA, İsrail futbol kulüplerinden uluslararası hukuka saygı göstermelerini istemeli

BM raportörleri: FIFA, İsrail futbol kulüplerinden uluslararası hukuka saygı göstermelerini istemeli
İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı
Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet