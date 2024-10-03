Dolar
34.18
Euro
37.84
Altın
2,646.14
ETH/USDT
2,356.00
BTC/USDT
60,719.00
BIST 100
9,073.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Beyrut’ta vurduğu noktadan dumanlar yükseliyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Dünya

BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan 128 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'dan 128 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan 128 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, X'ten İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan'da artan şiddetin, halihazırda zor durumda olan halkın durumunu daha da kötüye götürdüğünü bildiren Clements, "128 binden fazla kişi, güvenlik arayışıyla Suriye'ye geçti." ifadesini kullandı.

Clements, ihtiyaçların her gün artmaya devam ettiğini de kaydetti.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, vatandaşların Lübnan'dan tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması işlemleri başladı
İstanbul'daki STK'ler İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde Filistin'e destek için miting yapacak
Eğirdir Gölü Eylem Planı devrede
Başörtülü hakimi "laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle reddeden avukata hapis talebi

Benzer haberler

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, vatandaşların Lübnan'dan tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, vatandaşların Lübnan'dan tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır

Uzmanlar, İsrail'in Lübnan saldırılarını genişletmesinin Ürdün'ü de etkilemesinden endişeli

BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan 128 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi

Lübnan Dışişleri Bakanı, Nasrallah öldürülmeden önce ülkesi ve Netahyahu'nun ateşkesi kabul ettiğini söyledi

Lübnan Dışişleri Bakanı, Nasrallah öldürülmeden önce ülkesi ve Netahyahu'nun ateşkesi kabul ettiğini söyledi
Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefe "başarıyla" saldırı düzenlendi

Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefe "başarıyla" saldırı düzenlendi
İsrail'in Suriye'nin Lazkiye iline hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'nin Lazkiye iline hava saldırıları düzenlediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet