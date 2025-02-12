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Dünya

Beyaz Saray, Trump'ın dış yardımlarını durdurduğu USAID'in başmüfettişini işten çıkardı

Beyaz Saray'ın, Başkan Donald Trump tarafından tüm dış yardımları durdurulan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) başmüfettişi Paul Martin'i işten çıkardığı bildirildi.

Irmak Akcan  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Beyaz Saray, Trump'ın dış yardımlarını durdurduğu USAID'in başmüfettişini işten çıkardı

Washington

İsmini vermeyen ABD yetkilileri, Trump yönetiminin USAID'e yönelik hamlelerinin "insani yardım faaliyetlerini büyük ölçüde işlevsiz bıraktığına" ilişkin rapor yayımlayan Martin'in görevine Beyaz Saray tarafından son verildiğini ileri sürdü.

Beyaz Saray ise başmüfettiş Martin'in görevine son verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Şirketler, Trump ve bazı hükümet görevlilerine dava açtı

Öte yandan, birçok şirketin bulunduğu bir grup, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, USAID Yönetici Yardımcısı vekili Peter Marocco ve Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü adayı Russell Vought hakkında Washington'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde dün dava açtı.

Dava dosyasında, USAID'e yönelik faaliyetlerin ABD'li şirketlere milyonlarca dolar zarara neden olduğu savunuldu.

ABD hükümetinin dış yardımları aniden dondurmasının USAID için çalışan ABD'li tedarikçi ve şirketleri toplu işten çıkarmalara zorladığı belirtilen dava dosyasında, bu şirketlerden birinin Washington merkezli "Chemonics International" olduğu belirtildi.

Dava dosyasında, USAID'in en büyük ortaklarından biri olan şirket için finansmanın dondurulmasının, yaklaşık 103 milyon dolarlık ödenmemiş fatura ve USAID'in sipariş ettiği ilaç, gıda ve diğer malların tedarik zincirinde ya da limanlarda durması anlamına geldiği vurgulandı.

USAID ile sözleşmesi olan bir iş insanı, Trump yönetiminin 30 gün önceden bildirim yapmadan ve halihazırda yapılmış işler için geri ödeme yapmadan sözleşmeyi feshettiğini öne sürdü.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

ABD'de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

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