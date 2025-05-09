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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Beyaz Saray: Trump, Zelenskiy ile çok iyi ve verimli bir görüşme yaptı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın nadir elementler anlaşmasının imzalanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "çok iyi ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Beyaz Saray: Trump, Zelenskiy ile çok iyi ve verimli bir görüşme yaptı

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, "Devlet Başkanı Zelenskiy, nadir elementler anlaşmasının Ukrayna Parlamentosundan geçtiğini söylemek üzere Başkan Trump'ı aradı. Başkan'la bu görüşme hakkında konuştum. Çok iyi ve verimli bir görüşme olduğunu söyledi." dedi.

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Nadir elementler anlaşmasının hem ABD hem de Ukrayna için çok iyi bir anlaşma olduğuna inandığını belirten sözcü, anlaşmanın iki ülke halkına da fayda sağlayacağını ifade etti.

Trump ile Zelenskiy'nin aynı zamanda Rusya-Ukrayna ateşkes sürecini de ele aldığını kaydeden Leavitt, "Her iki ülkenin de önümüzdeki hafta ateşkesi kabul edeceğini umuyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı; artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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