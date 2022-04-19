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Dünya

Beyaz Saray: Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılması kararı hayal kırıklığı

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, federal bir yargıcın, ABD'de toplu taşımada, havalimanlarında ve hava yollarında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 19.04.2022
Beyaz Saray: Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılması kararı hayal kırıklığı

Washington

Dün, Florida'nın Tampa şehrinde Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) toplu taşımada maske zorunluluğunu uzatan kararının CDC'nin yetkilerini aştığı" yönünde hüküm vermesinin ardından ülkedeki 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı.

Söz konusu adımlar, ABD'de muhafazakar ve liberal kesim arasında yeni tartışmalara yol açarken, Beyaz Saray, bu adımı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi vekile göre karar "özgürlük"

Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bu, kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir karar. CDC, toplu taşımada maske takılmasını önermeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Jordan da Twitter hesabından, "Hava yollarında artık maske zorunluluğu yok. Özgürlük." paylaşımında bulundu.

Söz konusu karara Cumhuriyetçi kanattan destek gelirken, liberal kesim kararı "sağlık riski" oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

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