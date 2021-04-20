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Dünya

Beyaz Saray: Moskova Büyükelçimiz yakında Rusya'ya geri dönecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile son dönemde gerilen ilişkilerin ardından Washington'a gelen ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın yakında Rusya'ya geri döneceğini söyledi.

Dildar Baykan   | 20.04.2021
Beyaz Saray: Moskova Büyükelçimiz yakında Rusya'ya geri dönecek

Washington DC

ABD ve Rusya arasında son dönemde ilişkiler gerilirken, Rusya'nın "ülkesine dönmesini" tavsiye ettiği ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Washington'a geleceğini duyurması dikkati çekti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Sullivan'ın Washington ziyaretine ilişkin sorulan bir soru üzerine, "Sullivan'ın buraya gelmesinin nedeni ailesiyle görüşmek. Bir yıldır onlardan uzakta. Aynı zamanda Biden yönetimindeki yeni isimlerle de görüşecek. Yakında Moskova'ya dönecek." ifadelerini kullandı.

Sullivan'ın Biden ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulmasının ardından ise Psaki, "Biden'ın programında şu anda böyle bir görüşme görünmüyor. Sullivan genel olarak Dışişleri Bakanlığındaki yeni ekiple ve ulusal güvenlik ekibimizle görüşecek." yanıtını verdi.

Psaki, Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasında ise Biden'ın jüri kararını etkilemek istemediğini kaydetti.

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