Dolar
26.84
Euro
28.79
Altın
1,917.82
ETH/USDT
1,633.40
BTC/USDT
25,747.00
BIST 100
8,273.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ankara’da Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

Beyaz Saray, Kuzey Kore'yi "Rusya'ya silah sağlamanın sonuçları olacağı" konusunda uyardı

Dilara Karataş  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Beyaz Saray, Kuzey Kore'yi "Rusya'ya silah sağlamanın sonuçları olacağı" konusunda uyardı

Ankara

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya silah sağlamasının "sonuçları" olacağını ve yalnızca ABD değil diğer ülkelerin de tepkileriyle karşılaşacağını söyledi.

​​​​​​​Kirby, başkent Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah görüşmeleri iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya ciddi miktarda silah sağlayıp sağlamadığına ilişkin "toptan satış yapıldığına dair bilgileri olmadığını" belirten Kirby, Pyongyang'ın "Rus ordusuna büyük çaplı mühimmat sağladığını görmedik. Wagner'e bazı roketler ve topçu mühimmatı sağladığını biliyoruz. Bu da aylar önceydi." ifadesini kullandı.

John Kirby, Moskova ile Pyongyang'ın herhangi bir yasa dışı silah anlaşmasına varması durumunda bunu gündeme getirmekten çekinmeyeceğini dile getirdi.

ABD'nin konuyla ilgili Kuzey Kore'yle doğrudan iletişim kurmadığını aktaran Kirby, ABD'nin, müttefikleriyle bu konuda aktif diyalog içinde olmadığını çünkü "Pyongyang ve Moskova arasında silahlarla ilgili herhangi bir anlaşma yapılmadığını" belirtti.

Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamasının "sonuçları" olacağını ve ABD ile diğer ülkelerin tepkileriyle karşılaşacağını vurguladı.

Rusya'nın Kuzey Kore ile silah karşılığı gıda anlaşması yapmak istediği iddiası

Beyaz Saray, martta Rusya'nın Kuzey Kore ile silah karşılığı gıda anlaşması yapmak istediğini gösteren istihbarat topladığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Temmuz'daki açıklamasında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kuzey Kore'ye silah almak için gitmiş olabileceğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dün, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması durumunda "bedelini ödeyeceği" konusunda uyarmıştı.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlamak ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz
Meteorolojiden Batı Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı
MİT, PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten Zülfiye Binbir'i etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermileri Abrams tanklarında kullanılacak

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermileri Abrams tanklarında kullanılacak

Beyaz Saray, Kuzey Kore'yi "Rusya'ya silah sağlamanın sonuçları olacağı" konusunda uyardı

Blinken, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıkladı

ABD'den Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri komutanlarına yaptırım kararı

ABD'den Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri komutanlarına yaptırım kararı
Ukrayna: Rusların Konstantinivka şehrine düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü

Ukrayna: Rusların Konstantinivka şehrine düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü
ABD: Hindistan ve Çin gerginliğinin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Pekin yönetimine bağlı

ABD: Hindistan ve Çin gerginliğinin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Pekin yönetimine bağlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet