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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray: İsrail, ihtiyacı olan silahların büyük kısmını hala alıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Beyaz Saray: İsrail, ihtiyacı olan silahların büyük kısmını hala alıyor

İstanbul

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin silah sevkiyatının durdurulduğu hakkında konuştuğunu söyledi.

“İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar.” diyen Kirby, Kongreden ek taleplerle elde ettikleri her kuruşu İsrail’in ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere harcama taahhüdünde bulunduklarını ve bu taahhütlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkiyatı durdurulan silahlarla ilgili, "Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Biden yönetimi, kapsamlı Refah saldırısına karşı

ABD Başkanı Joe Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." açıklamasında bulunmuştu.

Biden yönetimi, daha çok sivilin ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesiyle İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.

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