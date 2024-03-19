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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray: Gazze'deki yakın kıtlık tehlikesinden derin endişe duyuyoruz

Gazze'ye insani yardımları bloke eden İsrail'e verdiği destek dolayısıyla eleştirilen ABD yönetimi, Gazze'deki yakın kıtlık tehlikesinden dolayı "derin endişe" içinde olduğunu bildirdi.

Hakan Çopur  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Beyaz Saray: Gazze'deki yakın kıtlık tehlikesinden derin endişe duyuyoruz

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'a seçim gezisinde eşlik eden gazetecilere, uçakta Gazze gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

Sözcü Jean-Pierre, Gazze'ye yeterince insani yardım ulaştırılamadığını, daha fazla yardım girmesi gerektiğini ve bu konuda İsrail dahil ilgili taraflarla sürekli görüştüklerini söyledi.

Jean-Pierre, "Gazze'de yakın kıtlık tehlikesi olduğunu ifade eden dünkü raporu gördük, bundan derin şekilde endişe duyuyoruz. (Birleşmiş Milletlerin Gazze) Raporun da ortaya koyduğu gibi, Gazze'deki insanlara ulaşan yardımların miktarı yetersizdir. Herkes daha fazlasını yapmalı, İsrail de Gazze'ye bu yardımların sorunsuz ve sürdürülebilir şekilde girişini sağlamalı." diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasında ateşkese varılabilmesi için çok çalıştıklarını savunan Sözcü, geçici bir ateşkesin sağlanması halinde hem esirlerin serbest bırakılabileceğini hem de Gazze'ye gerekli olan insani yardımların ulaştırılabileceğini kaydetti.

Jean-Pierre, İsrail'in "açlığı savaş aracı olarak kullandığı" ve bunun da bir "savaş suçu olduğu" yönündeki iddialar hakkında ise "Bu konuda konuşamam." demekle yetindi.

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