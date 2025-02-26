Dolar
36.45
Euro
38.35
Altın
2,914.87
ETH/USDT
2,406.00
BTC/USDT
87,142.00
BIST 100
9,573.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray, DOGE'un yöneticisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Elon Musk'ın sorumlu olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisinin Amy Gleason olduğunu ve bu konudaki tartışmaları gereksiz bulduklarını söyledi.

Hakan Çopur  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Beyaz Saray, DOGE'un yöneticisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi

Washington

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'a girişinde basın mensuplarına bazı değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın hükümet için kabine ile koordineli şekilde çalıştığını ve herkes gibi kendisine verilen görevi yaptığını belirtti.

DOGE'un tam olarak kim tarafından ve ne şekilde yönetildiğiyle ilgili kamuoyundaki tartışmaların gereksiz olduğunu kaydeden Leavitt, "Amy Gleason uzunca bir süredir DOGE yöneticisi. Kendisi kariyer sahibi bir memur. Bu kurumun yöneticisi olarak işini yapıyor. Herkesin onun ismiyle, kim olduğuyla ve ne yaptığıyla çok ilgilendiğini biliyorum. Federal hükümet için çalışan herkes gibi o da işini yapıyor." dedi.

Sözcü Leavitt, medyanın Gleason'un kimliğiyle çok fazla ilgilendiğini ve bu sebeple bu konuda şeffaf davranarak kimliğini açıkladıklarını belirterek, "Dünyada DOGE yöneticisinin kim olduğundan çok daha önemli şeyler var. Ama nedense medyadaki herkes bu konuya o kadar takmış durumda ki sürekli bunu soruyorsunuz. Biz de 'bu konuda şeffaf olacağız' dedik, artık kim olduğunu biliyorsunuz." diye konuştu.

ABD medyasında, Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'un federal kurumlar üzerindeki etkisi ve denetimi üzerinden başlayan tartışmalar, departmanın başındaki ismin kim olduğu etrafında odaklanmıştı.

Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasına çok yakınız

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasına çok yakın olduklarını söyledi.

Sözcü, Beyaz Saray girişinde basın mensuplarına Ukrayna konusunda kısa bir açıklama yaptı.

Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda ne durumda olduklarıyla ilgili soruya, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi nadir elementler anlaşması kesinlikle çok önemli. Bu anlaşmayı tamamlamak için bitiş çizgisine çok yakınız." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi "anlaşmaya imza atmak" ya da "ziyaret" için Beyaz Saray'da ağırlamaya hazır olduğunu kaydeden Leavitt, son gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, konuyla ilgili son açıklamasında, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın nihai taslağının hazırlandığını belirterek, "Garantiler olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BBC'nin "Hala Savaştayız" haberini yalanladı
Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı tutuklandı
Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Beyaz Saray, DOGE'un yöneticisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi

Beyaz Saray, DOGE'un yöneticisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi

Ukrayna: Güvenlik garantileri olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayız

AB liderleri, 6 Mart'taki olağanüstü zirve öncesi video konferans toplantısında buluştu

Rusya: ABD ile çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyoruz

Rusya: ABD ile çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyoruz
AP: ABD ve Ukrayna, güvenlik garantisi içermeyen kıymetli maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın

AP: ABD ve Ukrayna, güvenlik garantisi içermeyen kıymetli maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
Apple'ın hissedarları, şirkette "çeşitlilik programlarının" kaldırılmasına ilişkin teklifi reddetti

Apple'ın hissedarları, şirkette "çeşitlilik programlarının" kaldırılmasına ilişkin teklifi reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet