Beyaz Saray, DOGE'un yöneticisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Elon Musk'ın sorumlu olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisinin Amy Gleason olduğunu ve bu konudaki tartışmaları gereksiz bulduklarını söyledi.
Washington
Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'a girişinde basın mensuplarına bazı değerlendirmelerde bulundu.
Leavitt, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın hükümet için kabine ile koordineli şekilde çalıştığını ve herkes gibi kendisine verilen görevi yaptığını belirtti.
DOGE'un tam olarak kim tarafından ve ne şekilde yönetildiğiyle ilgili kamuoyundaki tartışmaların gereksiz olduğunu kaydeden Leavitt, "Amy Gleason uzunca bir süredir DOGE yöneticisi. Kendisi kariyer sahibi bir memur. Bu kurumun yöneticisi olarak işini yapıyor. Herkesin onun ismiyle, kim olduğuyla ve ne yaptığıyla çok ilgilendiğini biliyorum. Federal hükümet için çalışan herkes gibi o da işini yapıyor." dedi.
Sözcü Leavitt, medyanın Gleason'un kimliğiyle çok fazla ilgilendiğini ve bu sebeple bu konuda şeffaf davranarak kimliğini açıkladıklarını belirterek, "Dünyada DOGE yöneticisinin kim olduğundan çok daha önemli şeyler var. Ama nedense medyadaki herkes bu konuya o kadar takmış durumda ki sürekli bunu soruyorsunuz. Biz de 'bu konuda şeffaf olacağız' dedik, artık kim olduğunu biliyorsunuz." diye konuştu.
ABD medyasında, Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'un federal kurumlar üzerindeki etkisi ve denetimi üzerinden başlayan tartışmalar, departmanın başındaki ismin kim olduğu etrafında odaklanmıştı.
Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasına çok yakınız
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasına çok yakın olduklarını söyledi.
Sözcü, Beyaz Saray girişinde basın mensuplarına Ukrayna konusunda kısa bir açıklama yaptı.
Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda ne durumda olduklarıyla ilgili soruya, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi nadir elementler anlaşması kesinlikle çok önemli. Bu anlaşmayı tamamlamak için bitiş çizgisine çok yakınız." yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi "anlaşmaya imza atmak" ya da "ziyaret" için Beyaz Saray'da ağırlamaya hazır olduğunu kaydeden Leavitt, son gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, konuyla ilgili son açıklamasında, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın nihai taslağının hazırlandığını belirterek, "Garantiler olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.