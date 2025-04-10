Dolar
37.96
Euro
41.98
Altın
3,111.05
ETH/USDT
1,597.60
BTC/USDT
81,596.00
BIST 100
9,525.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çorum'da Selin Şahin Ortaokulu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Beyaz Saray, "cinsiyet farklılığını ifade eden" zamirleri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak

Beyaz Saray, Trump yönetiminin "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklindeki resmi politikası kapsamında e-posta imzalarında "cinsiyet farklılığına" atıf yapan zamirleri belirten gazetecilerle iletişim kurulmayacağını bildirdi.

Dilara Karataş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Beyaz Saray, "cinsiyet farklılığını ifade eden" zamirleri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak

Ankara

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post gazetesine, cinsiyet belirten zamirlerin kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Leavitt, "Biyografilerine tercih ettikleri zamirlerini ekleyen herhangi bir gazeteci, açıkça biyolojik gerçeklikle veya hakikatle ilgilenmiyor demektir. Bu nedenle dürüst bir haber yazabileceğine de güvenilemez." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın, erkekler için "o/onun" (he/him), kadınlar için "o/onun" (she/her), erkek ve kadın dışındaki diğer cinsiyet tanımlamalarına atıfla "onlar/onların" (they/them) şeklindeki zamirleri ve diğer tanımlamaları e-posta imzalarında kullanan gazetecilere cevap vermeyeceğini belirten Leavitt, bunun Trump yönetiminin bir politikası olduğuna işaret etti.

Başkan Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, yeni yönetimin resmi politikasının "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde olduğunu belirtmiş ve kurumlardaki tüm düzenlemelerin buna göre yapılacağını ifade etmişti.

Aynı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Trump, Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almıştı.

Trump yönetimi, 31 Ocak'ta da federal çalışanlara gönderdiği yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve "cinsiyet farklılığına" atıf yapan tüm zamirlerin kaldırılmasını istemişti.

Böylelikle ABD'de, özellikle trans ve eşcinsel bireylerin kullandığı ya da bu kişilerin tercihine saygı duyulduğuna atıfla kullanılan zamirlerin federal kurumlarda kullanımına son verilmiş oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde "Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi başlıyor
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin kabri tahrip edildi
Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

Trump'tan "ticaret savaşının ötesindeki tırmanış" endişeleri için "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi

Trump'tan "ticaret savaşının ötesindeki tırmanış" endişeleri için "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi

Kanada seçimden sonra ABD ile ekonomik ilişkiler ve güvenlik konularında masaya oturacak

Beyaz Saray, "cinsiyet farklılığını ifade eden" zamirleri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak

ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi

Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi
Trump, "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapmak" için su kısıtlamalarını kaldırıyor

Trump, "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapmak" için su kısıtlamalarını kaldırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet