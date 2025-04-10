Beyaz Saray, Çin'e uygulanacak tarife oranına açıklık getirdi
Trump'ın dün yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığı, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığı bildirildi.
New York
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirdi.
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Beyaz Saray yetkilisi, konuya ilişkin AA muhabiriyle bilgi paylaştı.
Trump'ın yüzde 125'ten bahsederken, yalnızca karşılıklı tarifelere atıfta bulunduğunu aktaran yetkili, yüzde 20'lik fentanil tarifeleri dahil edildiğinde toplam tarife oranının yüzde 145'e çıktığını kaydetti.
ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini bildirmişti.
Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetmişti. Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.