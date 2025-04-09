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Ekonomi

Çin, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti.

Emre Aytekin  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Çin, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti

Ankara

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'den ithal tüm ürünlere mevcut tarifelere ilaveten yüzde 50 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

Yeni tarifelerle, Çin'in ABD'den ithal ürünlere uyguladığı asgari tarife yüzde 84'e çıktı.

Açıklamada ek tarifelerin 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Pekin yönetimi, ABD'nin yüzde 50 ek tarife tehdidine hızla yanıt vererek Washington'ın tarife adımları karşısında geri adım atmayacağı ve karşı yanıta hazır olduğu mesajını bir kez daha verdi.

Çin, DTÖ'de ABD aleyhine dava açtı

Çin Ticaret Bakanlığı da tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in, kendi çıkarlarının yanı sıra çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni koruyacağı belirtildi.

Tarife artışlarına ek olarak Çin hükümeti, 12 ABD şirketini ihracat kontrol listesine ve 6 ABD şirketini "güvenilmez varlık" listesine eklediğini duyurdu.

Trump'ın "karşılıklı tarife" artışı ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Beyaz Saray, Çin'e yönelik ek tarifenin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkacak.

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