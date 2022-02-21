Dolar
13.63
Euro
15.51
Altın
1,893.54
ETH/USDT
2,740.50
BTC/USDT
39,254.00
BIST 100
2,054.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca “Hanau Anma Paneli” Ankara’da düzenleniyor YTB Başkanı Abdullah Eren, Ankara’da “Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele (NESAM)”portalı tanıtım toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Beyaz Saray: Biden, işgal olmaması durumunda Putin'le buluşmayı kabul etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.

Hakan Çopur   | 21.02.2022
Beyaz Saray: Biden, işgal olmaması durumunda Putin'le buluşmayı kabul etti

Washington DC


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.

Psaki, "(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.

Biden ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19'a yakalandı
Avustralya sınırları çift doz aşılı ziyaretçilere yarın açılıyor

Benzer haberler

ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Rusya'da terör saldırısı olabileceği uyarısı

ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Rusya'da terör saldırısı olabileceği uyarısı

Biden, Macron ile görüşmesinden sonra memleketine seyahat planını iptal etti

Beyaz Saray: Biden, işgal olmaması durumunda Putin'le buluşmayı kabul etti

ABD istihbaratından ilginç iddia: Putin saldırı emrini verdi

ABD istihbaratından ilginç iddia: Putin saldırı emrini verdi
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız
Polonya olası mülteci akınında Ukraynalı çocuklar için eğitim planı hazırlıyor

Polonya olası mülteci akınında Ukraynalı çocuklar için eğitim planı hazırlıyor