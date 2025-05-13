Beyaz Saray: Başkan Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan'da görüşecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yarın Suudi Arabistan'da kısa bir görüşme yapacağını bildirdi.
Washington
Suudi Arabistan'daki temaslarına devam eden ABD Başkanı Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yarın görüşmesi bekleniyor.
Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti." ifadesini kullandı ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay vermedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trump, konuyla ilgili son açıklamasında "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.