Euro
10.48
Dolar
8.78
BIST 100
1,391.86
Altın
1,778.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: Afgan tercümanları geri çekilme sürecimiz bitmeden ülke dışına yerleştireceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'daki Amerikan askerleri için tercüman olarak çalışan ve Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran Afganların, başka bir ülkeye yerleştirileceğini ancak güvenlik nedeniyle detaylı bilgi vermeyeceğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 25.06.2021
Beyaz Saray: Afgan tercümanları geri çekilme sürecimiz bitmeden ülke dışına yerleştireceğiz

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile yapacağı görüşmeyi değerlendirdi.

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecini 11 Eylül'de tamamlama planında bir değişiklik olmadığını vurgulayan Psaki, yine de bölgedeki diplomatik varlıklarının ve Afganistan hükümeti ile iletişimlerinin süreceğini belirtti.

Psaki, bugünkü toplantıda, SIV için başvuruda bulunan Afgan çevirmenlerin durumunun da ele alınacağını aktararak, "Tercüman olarak çalışan SIV başvuru sahiplerini belirledik ve bizim geri çekilme sürecimiz tamamlanmadan önce bu kişileri Afganistan dışına çıkarmış olacağız. Aynı zamanda eylüle kadar bu kişilerin vize başvuruları sürecini tamamlamayı amaçlıyoruz." dedi.

"Biden'ın vereceği en önemli mesaj, Afganistan'da bir birlik cephesi kurulması gerektiği olacak"

Söz konusu kişilerin hangi ülkeye ya da ülkelere yerleştirileceği ve süreç hakkında güvenlik endişesi nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini söyleyen Psaki, kişilerin güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Psaki, Biden'ın Afganistan'daki ABD varlığını "kazanılamayacak bir zafer" olarak gördüğünü ve bu nedenle de geri çekilme kararı aldığını belirterek, "Biden'ın Gani ve Abdullah'a vereceği en önemli mesaj, Afganistan'da bir birlik cephesi kurulması gerektiği olacak. Biz Afganistan'daki diplomatik barış sürecine iyi niyetli desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Beyaz Saray: Afgan tercümanları geri çekilme sürecimiz bitmeden ülke dışına yerleştireceğiz

Beyaz Saray: Afgan tercümanları geri çekilme sürecimiz bitmeden ülke dışına yerleştireceğiz

ABD çekilmenin ardından Afganistan'da yaklaşık 650 asker bulunduracak

Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban kontrolüne geçti

ABD Başkanı Joe Biden silahlı suçlara yönelik politikasını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden silahlı suçlara yönelik politikasını açıkladı

ABD'nin çekildiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan yerel işbirlikçiler ABD'ye sığınmak istiyor

ABD'nin çekildiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan yerel işbirlikçiler ABD'ye sığınmak istiyor
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban'ın elinde

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban'ın elinde