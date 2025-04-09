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Dünya

Beyaz Saray: ABD'ye bir yumruk attığınızda, Başkan Trump daha sert şekilde karşılık verecektir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin'in ABD'ye misilleme yapmaya devam etmesi halinde Başkan Donald Trump'ın daha sert karşılık vereceğini belirtti.

Hakan Çopur  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Beyaz Saray: ABD'ye bir yumruk attığınızda, Başkan Trump daha sert şekilde karşılık verecektir Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump'ın Çin'e gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkaran duyurusunun ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü Leavitt, "Başkan az önce açıklama yaparak Çin'e ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu. Çin'e uygulanan gümrük vergisi yüzde 125'e yükseltiliyor çünkü Çin tedbirsizce ABD'ye karşı misilleme yapmaya karar verdi. ABD'ye bir yumruk attığınızda, Başkan Trump daha sert şekilde karşılık verecektir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li sözcü, Çin'in misilleme adımına karşılık 75'ten fazla ülkenin ABD ile gümrük tarifelerini müzakere etmek için Beyaz Saray ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçtiğini vurguladı.

Leavitt, "Dün bahsettiğim ülkeye özel müzakerelere devam edeceğiz. Bu müzakereler sürerken karşılıklı tarifelerde 90 günlük bir duraklama olacak ve tarife seviyesi alt limit olan yüzde 10 seviyesine indirilecek." şeklinde konuştu.

Trump, Çin'e uygulanacak gümrük tarifelerini yüzde 125'e çıkardı

ABD Başkanı Trump, TruthSocial hesabından bugün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, "⁠Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.

⁠75’ten fazla ülkenin temsilcisinin ABD’yi arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini aktardığını kaydeden Trump, ABD’ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak, ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit olan yüzde 10 olarak uygulanacağını açıklamıştı.

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