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Dünya

BetterUp Üst Yöneticisi Alexi Robichaux: Prens Harry'nin işe alınması reklam amacı taşımıyor

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 25.03.2021
BetterUp Üst Yöneticisi Alexi Robichaux: Prens Harry'nin işe alınması reklam amacı taşımıyor Fotoğraf: Ray Tang/AA

Ankara

ABD'de BetterUp şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Alexi Robichaux, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry'nin yönetici olarak işe alınmasının, reklam amacı taşımadığını belirtti.

Robichaux, Harry'nin faydalı bir çalışan olacağını düşündükleri için firmalara, yaşam koçluğu ve zihinsel sağlık hizmetleri sunan San Francisco merkezli BetterUp'ta özel oluşturulmuş Stratejiden Sorumlu Üst Yönetici (CISO) pozisyonuna atandığını duyurdu.

Prens Harry'nin şirkette görevlendirilmesinin tanıtım amaçlı olmadığına işaret eden Robichaux, Harry'nin İngiltere Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa Head Fit gibi organizasyonlar için çalışmalar yaptığına atıfta bulundu ve "Prens Harry yıllardır akıl sağlığı konusunun en ateşli savunuculardan biri oldu. Bu, onun yaşam misyonunun büyük bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

Robichaux, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü Harry'nin San Francisco'daki şirket genel merkezinde ofisi bulunmayacağını ve doğrudan kendisine rapor veren çalışanları olmayacağını söyledi.

Harry'nin salgın sürecinin sonunda ofis çalışmaları yeniden başladığında şirketin etkinliklerine katılacağı ifade edildi.

Harry şirkette 'Prens" unvanını kullanmayacak

BetterUp CEO'su Robichaux, Prens Harry'nin iş yerinde "Prens", "Sussex Dükü" gibi unvanları kullanmayacağını, kendisine Harry olarak hitap edilmesini istediğini belirtti.

Harry'nin son derece ulaşılabilir ve iletişime geçilebilir biri olduğunu dile getiren Robichaux, "Bu kesinlikle çok yüce ve onurlu bir davranış." değerlendirmesini yaptı.


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