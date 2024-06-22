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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin'deki Filistin'e destek yürüyüşünde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, göstericiler ile polis arasında arbede meydana geldi.

Cüneyt Karadağ  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Berlin'deki Filistin'e destek yürüyüşünde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı Fotoğraf: Cüneyt Karadağ - AA

Berlin

Eberswalder tramvay durağından "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganıyla başlayan ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında polisin göstericilerden bazılarını gözaltına alması nedeniyle arbede yaşandı.

Şişe ve plastik bardak fırlatılan polis göstericilere müdahalede bulundu.

Arbede esnasında fenalaşan bazı göstericiler için ambulans çağrıldı.

Daha sonra şehir merkezine yürüyen göstericiler, "İsrail çocukları öldürüyor", "İsrail terör devleti" şeklinde slogan attı.

Ayrıca, Berlin-Mitte'deki Alexa alışveriş merkezinde 60 kadar eylemci protesto gösterisi düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, göstericiler ellerinde poster ve pankartlarla alışveriş merkezi içinde oturarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Polisten yapılan açıklamada 11 göstericinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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